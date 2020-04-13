В Сочи возобновляют работу МФЦ
После двухнедельного перерыва в Сочи возобновляют работу офисы многофункциональных центров во всех четырех районах курорта. График работы МФЦ-с понедельника по субботу.
В работе центров периодически делаются 30-минутные перепывы для дезинфекции.
При этом приём документов планируется вести пока только по предварительной записи, выдача результатов услуг будет производиться в порядке живой очереди.
— В помещениях центров будут приниматься меры для того, чтобы исключить одномоментное нахождение большого числа посетителей,- говорится в сообщении сочинской мэрии.
Записаться на приём можно по телефону контактного центра 8-800-30-23-444 или на едином портале МФЦ Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU