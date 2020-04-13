В Сочи возобновляют работу МФЦ

13 Апр 2020 2020-04-13T10:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

После двухнедельного перерыва в Сочи возобновляют работу офисы многофункциональных центров во всех четырех районах курорта. График работы МФЦ-с понедельника по субботу.

В работе центров периодически делаются 30-минутные перепывы для дезинфекции.

При этом приём документов планируется вести пока только по предварительной записи, выдача результатов услуг будет производиться в порядке живой очереди.

— В помещениях центров будут приниматься меры для того, чтобы исключить одномоментное нахождение большого числа посетителей,- говорится в сообщении сочинской мэрии.

Записаться на приём можно по телефону контактного центра 8-800-30-23-444 или на едином портале МФЦ Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU