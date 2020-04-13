13 Апр 2020 2020-04-13T10:31:13+03:00

В Лабинском районе мужчина обманул таксиста на 20 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Его задержали и доставили в отдел полиции

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В Лабинском районе 65-летний таксист приехал по очередному адресу. Клиент по телефону попросил купить продукты, а также положить деньги на разные номера. Он обещал все затраты компенсировать. Когда все было сделано, злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Деньги он уже успел потратить. Сейчас мужчина находится под стражей.

За мошенничество на него завели уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит пять лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани местные жители попытались украсть нефть. Их задержали полицейские совместно с УФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU