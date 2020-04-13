2020-04-13T12:02:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре из здания администрации эвакуировали всех сотрудников

По предварительным данным, в мэрию поступил звонок о минировании
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Краснодаре утром 13 марта эвакуировали всех сотрудников из здания администрации региона. Источник сообщал о минировании.

В Сети даже появились фотографии, сделанные на месте происшествия. Как видно на кадрах, сотрудники покидают здание на Красной, 35. На другом снимке запечатлено, как к администрации Кубани подъехал автомобиль полиции.

Как выяснилось, в органы поступило сообщение о якобы бесхозном предмете по адресу улица Красная, 35. После этого из здания администрации края эвакуировали всех находившихся в нем сотрудников.

- Поступило сообщение о якобы бесхозном предмете, находящемся в здании на Красной, 35. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю «КП» - Кубань» сообщили о том, что информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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