Власти Краснодара рассказали о работе патрульных в «беспропускное окно»

13 Апр 2020 2020-04-13T12:22:11+03:00

Это время только для передвижения на авто

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В Краснодаре с 13 апреля действует небольшое послабление. Появилось «беспропускное окно» с 10:00 до 16:00. Но это время только для передвижения на автомобиле.

Будут также действовать патрули, но уже в режиме предупреждения. В отношении же тех, кто появится в парках и скверах, на игровых площадках и набережных, могут составить протокол и выписать штраф.

- С момента начала карантина число мобильных отрядов самоконтроля увеличено с 61 до 100. Работа ведется круглосуточно. В рейдовых мероприятиях участвуют казаки, народные дружинники, представители Общественной палаты, - сообщили в администрации Краснодара.

Нарушителям режима выдали около 900 предписаний и административных протоколов. В первую очередь проводили беседы о важности соблюдения самоизоляции.

Напомним, мэрия рассказала, как в ближайшее время будут учиться школьники в Краснодаре из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU