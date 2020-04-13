Индекс самоизоляции в Краснодаре на 13 апреля 2020: люди стали чаще выходить на улицу
Жители Краснодара все чаще стали выходить на улицу. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, который подсчитывают алгоритмы Яндекса. Чем чаще жители города используют навигатор, строят маршруты в картах, тем ниже показатель самоизоляции.
- На прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Краснодаре составил 3,4 балла. Это на 2,4 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,2 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу, - отмечают в Яндексе.
При этом относительно других городов-миллионеров Краснодар на прошлой неделе занял второе место, уступив лишь Перми, где уровень самоизоляции составил 3,5 балла, и опередив Омск (3,2 балла).
Теперь индекс самоизоляции рассчитывается не только для крупных городов. В список вошли Ейск, Геленджик и Туапсе.
В Яндексе отмечают, что использовать показатель можно только для примерной оценки ситуации, а не для точных расчетов.
Карантин в Краснодарском крае действует до 18 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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