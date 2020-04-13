Индекс самоизоляции в Краснодаре на 13 апреля 2020: люди стали чаще выходить на улицу

13 Апр 2020 2020-04-13T12:32:32+03:00

При этом Краснодар стал вторым городом по уровню самоизоляции в России

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Жители Краснодара все чаще стали выходить на улицу. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, который подсчитывают алгоритмы Яндекса. Чем чаще жители города используют навигатор, строят маршруты в картах, тем ниже показатель самоизоляции.

- На прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Краснодаре составил 3,4 балла. Это на 2,4 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,2 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу, - отмечают в Яндексе.

При этом относительно других городов-миллионеров Краснодар на прошлой неделе занял второе место, уступив лишь Перми, где уровень самоизоляции составил 3,5 балла, и опередив Омск (3,2 балла).

Теперь индекс самоизоляции рассчитывается не только для крупных городов. В список вошли Ейск, Геленджик и Туапсе.

В Яндексе отмечают, что использовать показатель можно только для примерной оценки ситуации, а не для точных расчетов.

Карантин в Краснодарском крае действует до 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU