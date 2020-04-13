2020-04-13T12:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Анапе: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю

В мэрии рассказали, будут ли работать ярмарки и рынки в Анапе в период последней недели карантина
Виталий КАРНАУХ
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Фото: мэрия Анапы.Фото: мэрия Анапы.
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Глава региона Вениаимн Кондратьев в пятницу, 10 апреля, выступил с новым обращением к жителям и гостям Краснодарского края. В нем он сообщил, что с 12 апреля в муниципальных образованиях вводятся послабления. Так, с 10 до 16 часов разрешено свободное передвижение для решения накопившихся вопросов и проблем.

Кроме того, волнующий всех кубанцев вопрос открытия рынков и продуктовых ярмарок, губернатор передал в ведение глав районов. Таким образом, решение о продолжении их работы теперь принимают местные власти.

В Анапе, по сообщению мэрии, ярмарки пока открывать не планируют.

- В связи с тем, что в этих местах наблюдается массовое скопление людей, где соблюдение необходимой социальной дистанции практически невозможно, в Анапе эти объекты будут закрыты до особого распоряжения. Сегодня это необходимая мера для недопущения распространения смертельного вируса на курорте, - сообщается на сайте администрации.

Напомним, ранее об открытии ярмарок в Краснодаре высказался мэр Краснодара. Евгений Первышов решил пока не торопиться в этом вопросе.

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Об этом рассказал Вениамин Кондратьев в обращении к кубанцам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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