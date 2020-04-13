Карантин в Анапе: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
Глава региона Вениаимн Кондратьев в пятницу, 10 апреля, выступил с новым обращением к жителям и гостям Краснодарского края. В нем он сообщил, что с 12 апреля в муниципальных образованиях вводятся послабления. Так, с 10 до 16 часов разрешено свободное передвижение для решения накопившихся вопросов и проблем.
Кроме того, волнующий всех кубанцев вопрос открытия рынков и продуктовых ярмарок, губернатор передал в ведение глав районов. Таким образом, решение о продолжении их работы теперь принимают местные власти.
В Анапе, по сообщению мэрии, ярмарки пока открывать не планируют.
- В связи с тем, что в этих местах наблюдается массовое скопление людей, где соблюдение необходимой социальной дистанции практически невозможно, в Анапе эти объекты будут закрыты до особого распоряжения. Сегодня это необходимая мера для недопущения распространения смертельного вируса на курорте, - сообщается на сайте администрации.
Напомним, ранее об открытии ярмарок в Краснодаре высказался мэр Краснодара. Евгений Первышов решил пока не торопиться в этом вопросе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин в Краснодарском крае: быть или не быть ярмаркам ближайшую неделю
Об этом рассказал Вениамин Кондратьев в обращении к кубанцам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»