На полигоне СКЖД отменили несколько поездов дальнего следования

13 Апр 2020 2020-04-13T12:39:55+03:00

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Изменения вступят в силу с середины апреля на полигоне СКЖД. На время сократят периодичность курсирования нескольких поездов дальнего следования, часть отменят.

Так, состав № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва и беспересадочная группа вагонов Таганрог - Москва начали курсировать один раз в два дня. Они отправляются по четным числам из Ростова-на-Дону и Таганрога, по нечетным – из Москвы.

Поезд №29/30 Новороссийск – Москва начнет ходить через день, по четным числам из Москвы, а по нечетным - из Новороссийска. Состав №33/34 Владикавказ – Москва отправится с конечных станций по четным дням. Один раз в два дня начнет ходить и поезд №85/86 Махачкала – Москва.

- Отменят несколько вагонов, курсирующих в рамках проекта «Дневной экспресс». Это поезда №801/802 Туапсе – Адлер, №813/814 Адлер – Майкоп, №815/816 Туапсе – Роза Хутор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Пассажирам отменяемых поездов предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть деньги за билеты.

При улучшении ситуации «РЖД» восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU