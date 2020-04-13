В Краснодаре местная жительница избила 10-летнюю дочь

13 Апр 2020 2020-04-13T13:09:42+03:00

Чтобы избежать уголовной ответственности, она предложила взятку полицейскому

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Прокуратура Западного административного Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы.

- 10 января 2020 года женщина, находясь дома, нанесла своей 10-летней дочери не менее семи ударов, которые повлекли легкий вред здоровью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

20 января, чтобы избежать уголовной ответственности, она попыталась передать сотруднику полиции 150 тысяч рублей в качестве взятки. После этого женщина была задержана сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Краснодару.

Сейчас ребенка изъяли у матери, девочку передали родственникам.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Расследование было проведено территориальным отделом СКР по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU