В Краснодаре местная жительница избила 10-летнюю дочь
Прокуратура Западного административного Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы.
- 10 января 2020 года женщина, находясь дома, нанесла своей 10-летней дочери не менее семи ударов, которые повлекли легкий вред здоровью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
20 января, чтобы избежать уголовной ответственности, она попыталась передать сотруднику полиции 150 тысяч рублей в качестве взятки. После этого женщина была задержана сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Краснодару.
Сейчас ребенка изъяли у матери, девочку передали родственникам.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Расследование было проведено территориальным отделом СКР по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU