На Кубани лицензии на розничную продажу алкоголя продлили на год

13 Апр 2020 2020-04-13T13:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент потреб сферы края в соответствии с постановлением Правительства России продлил на год действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Это сделали автоматически, без оплаты государственной пошлины.

Руководитель департамента Роман Куринный добавил, что все проверочные мероприятия, которые являются обязательными, проведут с помощью дистанционных средств контроля, фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.

Организациям, реализующим алкоголь, но не планирующим работать в 2020 году, необходимо обратиться в департамент с заявлением о прекращении действия лицензии не позднее 7 дней до ее окончания. Это можно сделать электронном виде через «Портал государственных и муниципальных услуг края».

- Продление лицензии не освобождает от обязанности по своевременному предоставлению деклараций об объеме розничной продажи продукции, а также соблюдения необходимых требований требований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU