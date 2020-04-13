13 Апр 2020 2020-04-13T13:33:17+03:00

На Кубани мужчина снял с карты пенсионера 9 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В полицию по Крымскому району обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что с его счета списали более 9 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 30-летнего ранее судимого местного жителя задержали на одной из улиц района.

Выяснилось, что пенсионер жил с задержанным в одном доме. Для контроля денег мужчина привязал свою карту к номеру телефона подозреваемого. Но когда злоумышленник уехал, он продолжал получать оповещения о начислении средств. В очередной раз он обналичил 9 тысяч и распорядился ими по своему усмотрению.

- На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU