На Кубани мужчина снял с карты пенсионера 9 тысяч рублей
В полицию по Крымскому району обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что с его счета списали более 9 тысяч рублей.
Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 30-летнего ранее судимого местного жителя задержали на одной из улиц района.
Выяснилось, что пенсионер жил с задержанным в одном доме. Для контроля денег мужчина привязал свою карту к номеру телефона подозреваемого. Но когда злоумышленник уехал, он продолжал получать оповещения о начислении средств. В очередной раз он обналичил 9 тысяч и распорядился ими по своему усмотрению.
- На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU