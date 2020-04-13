13 Апр 2020 2020-04-13T13:49:47+03:00

Возведение объекта затянулось почти на два года

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В Белореченске в эксплуатацию ввели долгострой. Его сдачу задержали почти на 2 года. Это произошло из-за того, что застройщик изначально отклонился от предельных параметров разрешенного строительства. Возникли сложности и с подключением к инженерным сетям, нехваткой парковочных мест.

Устраняли нарушения почти год. И теперь 94 семьи смогли въехать в новые квартиры. Всего в восьмиэтажном доме по улице Толстого, 51/1 проживает чуть больше 200 человек, – прокомментировал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

- В прошлом году на Кубани ввели в эксплуатацию 43 долгостроя. В 2020 году новоселье отпразднуют собственники свыше 100 проблемных домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU