Транспортников Кубани обяжут устанавливать в салонах терминалы для безналички

13 Апр 2020 2020-04-13T13:56:59+03:00

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Всего в повестке дня пленарного заседания, напомним, пока около 30 пунктов. Однако их число может возрасти. Связано это в том числе и с принятием оперативных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Так, комитет по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства представит на рассмотрение коллег дополнения к краевому закону, регулирующему в регионе перевозки людей и багажа автомобильным, а также городским наземным электротранспортом. Документ предусматривает обязательную установку в салонах исправного оборудования по приему безналичной оплаты за проезд.

- Сейчас, в условиях пандемии, вопросам безопасности здоровья людей уделяется особое внимание. Среди рекомендаций значится и оплата товаров и услуг безналичным способом. Для общественного транспорта это наиболее актуально, поскольку соблюдать дистанцию в полтора метра пассажирам далеко не всегда удается. Оплата безналичкой позволит сократить контакты между людьми и тем самым поможет снизить риски передачи инфекции, - прокомментировал итоги обсуждения документа спикер кубанского парламента.

Вместе с тем, отметил Юрий Бурлачко, установка терминалов позволит повысить в крае и прозрачность финансовых потоков в сфере перевозок. На сессии, которая намечена предварительно на 22 апреля, законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях.

Депутаты обсудят также вопросы управления госсобственностью Краснодарского края, порядок разграничения имущества, находящегося в собственности муниципалитетов. Парламентарии рассмотрят поправки в региональные законы об административных правонарушениях, отдыхе детей, а также законодательную инициативу по внесению изменения в Водный кодекс РФ. Корректировки касаются правил сброса сточных и дренажных вод.

По состоянию на сегодняшний день в повестку дня включен и законопроект комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, предусматривающий возможность расширения круга лиц для оказания им помощи при поступлении в региональный бюджет на данные цели добровольных взносов и пожертвований. Порядок предоставления этих мер соцподдержки будет устанавливаться министерством труда и соцразвития Краснодарского края. Категории же граждан и размер выплаты будут определяться в зависимости от целевого назначения и суммы поступивших денежных средств.

Подводя итоги совещания, Юрий Бурлачко подчеркнул, что приоритетом работы Законодательного Собрания в сложившейся ситуации является обеспечение благополучия и безопасности людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и поддержка тех кубанцев, для кого ограничительные меры в условиях карантина стали серьезным экономическим испытанием.

- Депутаты краевого парламента внимательно следят за федеральной повесткой. В случае необходимости принятия отдельных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы и безопасность жителей края в условиях пандемии, такие документы будут разработаны и рассмотрены в кратчайшие сроки, - резюмировал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU