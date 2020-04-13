2020-04-13T15:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие кладбищ на Родительский день в Краснодаре: решение еще не принято

Мэр Краснодара рассказал о том, как кладбища готовят к Пасхе и Родительскому дню
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Карантин вмешался в привычную жителей Краснодара, многие из которых весной планируют поездки на кладбище, чтобы привести могилы близких в порядок. А 28 апреля отмечается день поминовения усопших – Радоница, которую обычно объявляют выходным днем.

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, будут ли открыты кладбища на Радоницу.

- У нас идет подготовка к Родительскому дню, но на сегодняшний день еще не принято решение — будут ли у нас открыты кладбища. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, от числа заболевших, - заявил глава города.

При этом ритуальные службы наводят санитарный порядок на кладбищах, но пока решение о закрытии и порядке их посещения горожанами не принято. Карантин в Краснодарском крае продлен до 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о вернувшихся из-за границы: Люди не должны покидать дома, пока не получат заключение об отсутствии болезни
В УФСИН опровергли сообщения о заражении коронавирусом заключенного в СИЗО Краснодара
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
В Сочи карантин не повлиял на работу служб ЖКХ
В Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заразился коронавирусом
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Карантин в Новороссийске: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную медиакампанию по противодействию коронавирусу
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
37-летний мужчина в Сочи убит в пьяной драке
Вениамин Кондратьев о режиме карантина: Время с 10 до 16 часов – не для прогулок пешком!
Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников
Закрытие кладбищ на Родительский день в Краснодаре: решение еще не принято
Транспортников Кубани обяжут устанавливать в салонах терминалы для безналички
В Белореченске в эксплуатацию ввели долгострой
На Кубани мужчина снял с карты пенсионера 9 тысяч рублей
На Кубани лицензии на розничную продажу алкоголя продлили на год
В Краснодаре местная жительница избила 10-летнюю дочь
На полигоне СКЖД отменили несколько поездов дальнего следования
Карантин в Анапе: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
Индекс самоизоляции в Краснодаре на 13 апреля 2020: люди стали чаще выходить на улицу
Власти Краснодара рассказали о работе патрульных в «беспропускное окно»
На Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублей