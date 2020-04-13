Закрытие кладбищ на Родительский день в Краснодаре: решение еще не принято
Карантин вмешался в привычную жителей Краснодара, многие из которых весной планируют поездки на кладбище, чтобы привести могилы близких в порядок. А 28 апреля отмечается день поминовения усопших – Радоница, которую обычно объявляют выходным днем.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, будут ли открыты кладбища на Радоницу.
- У нас идет подготовка к Родительскому дню, но на сегодняшний день еще не принято решение — будут ли у нас открыты кладбища. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, от числа заболевших, - заявил глава города.
При этом ритуальные службы наводят санитарный порядок на кладбищах, но пока решение о закрытии и порядке их посещения горожанами не принято. Карантин в Краснодарском крае продлен до 18 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»