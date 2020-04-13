Закрытие кладбищ на Родительский день в Краснодаре: решение еще не принято

13 Апр 2020 2020-04-13T15:16:58+03:00

Мэр Краснодара рассказал о том, как кладбища готовят к Пасхе и Родительскому дню

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Карантин вмешался в привычную жителей Краснодара, многие из которых весной планируют поездки на кладбище, чтобы привести могилы близких в порядок. А 28 апреля отмечается день поминовения усопших – Радоница, которую обычно объявляют выходным днем.

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, будут ли открыты кладбища на Радоницу.

- У нас идет подготовка к Родительскому дню, но на сегодняшний день еще не принято решение — будут ли у нас открыты кладбища. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, от числа заболевших, - заявил глава города.

При этом ритуальные службы наводят санитарный порядок на кладбищах, но пока решение о закрытии и порядке их посещения горожанами не принято. Карантин в Краснодарском крае продлен до 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU