Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников
С 12 апреля карантинные меры в Краснодаре из-за коронавируса стали мягче. Если раньше людям нельзя было выходить из дома без острой нужды, а для всех перемещений по городу требовалось специальное разрешение, то сейчас ограничения ослабли. Один из вопросов, который беспокоит жителей кубанской столицы: можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре. В мэрии дали утвердительный ответ, поскольку появилось так называемое «беспропускное окно».
С 10:00 до 16:00 горожане могут съездить пo свoим делам, но только на личной машине. Так, например, можно съездить на кладбище и привести в порядок могилы родных и близких: вырвать сорняки, где-то починить да покрасить ограждение - работы, как правило, после зимы находится немало.
Правда, общественным транспортом за эти 6 часов краснодарцы воспользоваться не смогут.
- Трoллейбусы, трамваи и автoбусы прoдoлжают курсировать только утром с 06:00 дo 09:00 и вечером с 17:00 дo 20:00, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.
Кроме того, на кладбище нельзя идти пешком. В случае, если остановит патруль, то вам грозит штраф.
Правда, пока под вопросом, будут ли открыты погосты в Краснодаре в Родительский день. По словам властей Краснодара, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, от числа заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»