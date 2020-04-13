Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников

13 Апр 2020 2020-04-13T15:46:25+03:00

Можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре

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С 12 апреля карантинные меры в Краснодаре из-за коронавируса стали мягче. Если раньше людям нельзя было выходить из дома без острой нужды, а для всех перемещений по городу требовалось специальное разрешение, то сейчас ограничения ослабли. Один из вопросов, который беспокоит жителей кубанской столицы: можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре. В мэрии дали утвердительный ответ, поскольку появилось так называемое «беспропускное окно».

С 10:00 до 16:00 горожане могут съездить пo свoим делам, но только на личной машине. Так, например, можно съездить на кладбище и привести в порядок могилы родных и близких: вырвать сорняки, где-то починить да покрасить ограждение - работы, как правило, после зимы находится немало.

Правда, общественным транспортом за эти 6 часов краснодарцы воспользоваться не смогут.

- Трoллейбусы, трамваи и автoбусы прoдoлжают курсировать только утром с 06:00 дo 09:00 и вечером с 17:00 дo 20:00, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Кроме того, на кладбище нельзя идти пешком. В случае, если остановит патруль, то вам грозит штраф.

Правда, пока под вопросом, будут ли открыты погосты в Краснодаре в Родительский день. По словам властей Краснодара, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, от числа заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU