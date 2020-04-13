2020-04-13T17:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заразился коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе края
Евгения СОРОКА
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Фото: Алена МАРТЫНОВА.Фото: Алена МАРТЫНОВА.
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13 апреля стало известно, что в Сочи заболел врач противотуберкулезного диспансера №1. Причем за рубежом медик не был.

- Согласно алгоритму, в оперативном режиме полностью отработан круг контактов заболевшего, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - У всех взяты необходимые анализы.

В результате у 10 из них исследования показали наличие коронавирусной инфекции.

- Преимущественно, это члены семьи и коллеги, - добавляют в региональном штабе. - Все они госпитализированы и на данный момент проходят лечение в инфекционной сочинской больнице.

Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

При этом в оперативном штабе Кубани отмечают, что жто не вновь выявленные случаи заражения.

- Подтверждения по заболевшим приходили в разные даты, все они учитывались в ежедневной сводке, - уточняют в оперштабе края.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 3 человека. Таким образом, в Сочи официально 44 заболевший коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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