37-летний мужчина в Сочи убит в пьяной драке

13 Апр 2020 2020-04-13T16:19:04+03:00

Врачи почти сутки безрезультатно боролись за его жизнь

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 апреля 2020 года 37-летний местный житель выпивал с приятелями в доме на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи.

Между ним и одним из собутыльников произошла ссора, которая затем быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина получил не менее 10 ударов руками по голове.

Состояние пострадавшего быстро ухудшилось, его приятели вызвали «Скорую помощь», на которой он был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мужчина на следующий день умер.

Следственным отделом по Адлерскому району г. Сочи СКР по Краснодарскому краю 34-летнему приезжему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ в причинении телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего.

Обвиняемый заключен под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,-говорится в сообщении СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU