2020-04-13T16:19:04+03:00
Общество

37-летний мужчина в Сочи убит в пьяной драке

Врачи почти сутки безрезультатно боролись за его жизнь
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото КПФото КП
Изменить размер текста:

Вечером 5 апреля 2020 года 37-летний местный житель выпивал с приятелями в доме на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи.

Между ним и одним из собутыльников произошла ссора, которая затем быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина получил не менее 10 ударов руками по голове.

Состояние пострадавшего быстро ухудшилось, его приятели вызвали «Скорую помощь», на которой он был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мужчина на следующий день умер.

Следственным отделом по Адлерскому району г. Сочи СКР по Краснодарскому краю 34-летнему приезжему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ в причинении телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего.

Обвиняемый заключен под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,-говорится в сообщении СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о вернувшихся из-за границы: Люди не должны покидать дома, пока не получат заключение об отсутствии болезни
В УФСИН опровергли сообщения о заражении коронавирусом заключенного в СИЗО Краснодара
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
В Сочи карантин не повлиял на работу служб ЖКХ
В Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заразился коронавирусом
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Карантин в Новороссийске: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную медиакампанию по противодействию коронавирусу
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
37-летний мужчина в Сочи убит в пьяной драке
Вениамин Кондратьев о режиме карантина: Время с 10 до 16 часов – не для прогулок пешком!
Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников
Закрытие кладбищ на Родительский день в Краснодаре: решение еще не принято
Транспортников Кубани обяжут устанавливать в салонах терминалы для безналички
В Белореченске в эксплуатацию ввели долгострой
На Кубани мужчина снял с карты пенсионера 9 тысяч рублей
На Кубани лицензии на розничную продажу алкоголя продлили на год
В Краснодаре местная жительница избила 10-летнюю дочь
На полигоне СКЖД отменили несколько поездов дальнего следования
Карантин в Анапе: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
Индекс самоизоляции в Краснодаре на 13 апреля 2020: люди стали чаще выходить на улицу
Власти Краснодара рассказали о работе патрульных в «беспропускное окно»
На Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублей