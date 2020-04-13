Холдинг «Медиа-1» запустил масштабную медиакампанию по противодействию коронавирусу

13 Апр 2020 2020-04-13T16:27:03+03:00

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Медиа активы запустили ряд собственных проектов и приняли участие в информационных кампаниях по борьбе с инфекцией и защите людей от опасности.

ГК «Выбери Радио» в 18 городах России в эфире 94 радиостанций с ежедневной аудиторией в 8,2 млн. чел.* запустила 2 информационные кампании. Многообразие форматов позволяет рассчитывать на охват самых разных целевых аудиторий. Первая серия аудиороликов рассказывает о том, чем можно заняться дома, и несет важный посыл - выбирая товары и услуги локальных бизнесов, вы помогаете им выжить. Также радиохолдинг включился во всероссийскую РК Коммуникационного центра Правительства РФ при Координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в поддержку ресурса стопкоронавирус.рф и горячей линии. Поэтому второй блок аудиороликов призывает оставаться дома ради своей безопасности.

Digital-оператор №1 Gallery на безвозмездной основе также предоставил более 600 рекламных щитов для проведения вышеупомянутой рекламной кампании Правительства РФ. В рамках проекта используется механика сall-to-action, основанная на ведущих подходах в борьбе с инфекцией во всем мире.

На национальном музыкальном телеканале «МУЗ-ТВ» проходит масштабная информационная кампания «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ КОРОНЫ». В программах, новостях и социальных сетях телеканала артисты шоу-бизнеса в домашней обстановке «снимают корону» перед зрителями и делятся опытом, умениями и лайфхаками.

Федеральный канал «Ю» о жизни реальных людей запустил антивирусную кампанию #покаЯдома в эфире и на цифровых платформах. Ежедневно телеканал даёт позитивные и полезные советы, в игровой форме с анимированным вирусом рассказывает о последствиях несознательного поведения в городской среде.

Компания Divico, ответственная за реализацию digital-проектов холдинга для федеральных брендов, выпустила на YouTube-канале «Пушка» слайд-шоу – «Пушка. Карантин». Это проект о том, как живут инфлюенсеры в эпоху затворничества и непонимания.

Генеральный директор медиахолдинга «Медиа-1» Ян Кухальский отметил:

-Осознавая нашу ответственность перед обществом и важность работы властей по борьбе с эпидемией, мы решили активно использовать собственные медиаресурсы и каналы для оперативного информирования людей об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности. Компании холдинга оперативно запустили собственные информационные кампании, а также поддержали государственные инициативы в этом направлении. Как один из крупнейших частных медиахолдингов, мы понимаем, что наши ключевые преимущества - уникальный контент, значительный охват аудитории и креативность – смогут послужить на благо нашему общему делу, а именно победе над эпидемией. Мы призываем всех участников медиарынка активно использовать свои возможности и помочь продвижению информации, способной ускорить преодоление этого беспрецедентного вызова.

*по экспертной оценке ГК «Выбери Радио»

ИСТОЧНИК KP.RU