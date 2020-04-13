Карантин в Новороссийске: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю
10 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вступил с видеообращением к жителям региона. Он рассказал, как край будет жить ближайшую неделю, также объявленную карантинной, но с некоторыми послаблениями внутри муниципалитетов. Так, с 10 до 16 часов в районах Краснодарского края разрешено передвижение по важным и срочным делам, накопившимся за прошедшие две карантинных недели.
Кроме того, Кондратьев передал полномочия по открытию рынков и ярмарок главам муниципалитетов. Теперь решения будут приниматься на местах.
В Новороссийске, также как и в других крупных городах Кубани – Анапе и Краснодаре – ярмарки в ближайшее время не откроют.
- После 18 апреля все будет зависеть от решений, принятых губернатором, а также от эпидемиологической обстановке в Новороссийске, - заявили в администрации черноморского города.
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Об этом рассказал Вениамин Кондратьев в обращении к кубанцам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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