Карантин в Новороссийске: будут ли работать рынки и ярмарки ближайшую неделю

13 Апр 2020 2020-04-13T17:00:04+03:00

В мэрии рассказали, откроются ли рынки и ярмарки в период последней недели карантина.

В мэрии рассказали, откроются ли рынки и ярмарки в период последней недели карантина

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10 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вступил с видеообращением к жителям региона. Он рассказал, как край будет жить ближайшую неделю, также объявленную карантинной, но с некоторыми послаблениями внутри муниципалитетов. Так, с 10 до 16 часов в районах Краснодарского края разрешено передвижение по важным и срочным делам, накопившимся за прошедшие две карантинных недели.

Кроме того, Кондратьев передал полномочия по открытию рынков и ярмарок главам муниципалитетов. Теперь решения будут приниматься на местах.

В Новороссийске, также как и в других крупных городах Кубани – Анапе и Краснодаре – ярмарки в ближайшее время не откроют.

- После 18 апреля все будет зависеть от решений, принятых губернатором, а также от эпидемиологической обстановке в Новороссийске, - заявили в администрации черноморского города.

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Об этом рассказал Вениамин Кондратьев в обращении к кубанцам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU