2020-04-13T17:03:38+03:00
Общество

МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам

МегаФон запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам
Иван Егоров
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Фото: МегаФонФото: МегаФон
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Оставаясь дома, можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.

Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.

Абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru.

Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты МегаФона получают безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно.

Подключить опцию можно в приложении МегаФона или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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