В Сочи карантин не повлиял на работу служб ЖКХ

13 Апр 2020 2020-04-13T17:19:05+03:00

Работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на курорте не ослабевают Фото: Юлия БАРАНОВА

Работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на курорте не ослабевают

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В Сочи в условиях карантина коммунальные службы продолжают работать в обычном режиме. Работа по благоустройству и наведению санитарного порядка не ослабевает.

- Во всех внутригородских районах продолжается ликвидация стихийных свалок, ремонт тротуаров и кронирование деревьев. Мы понимаем, что ограничения в передвижении по городу не должны сказаться на санитарном состоянии Сочи, - цитирует директора департамента городского хозяйства Артура Рогоняна пресс-служба мэрии.

По его словам, на курорте обеспечена бесперебойная подача света, газа, воды и тепла.

Твердые коммунальные отходы вывозятся своевременно, без задержек. К середине апреля сочинские котельные, центральные тепловые пункты и насосные станции готовятся к завершению отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU