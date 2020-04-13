В Сочи карантин не повлиял на работу служб ЖКХ
В Сочи в условиях карантина коммунальные службы продолжают работать в обычном режиме. Работа по благоустройству и наведению санитарного порядка не ослабевает.
- Во всех внутригородских районах продолжается ликвидация стихийных свалок, ремонт тротуаров и кронирование деревьев. Мы понимаем, что ограничения в передвижении по городу не должны сказаться на санитарном состоянии Сочи, - цитирует директора департамента городского хозяйства Артура Рогоняна пресс-служба мэрии.
По его словам, на курорте обеспечена бесперебойная подача света, газа, воды и тепла.
Твердые коммунальные отходы вывозятся своевременно, без задержек. К середине апреля сочинские котельные, центральные тепловые пункты и насосные станции готовятся к завершению отопительного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU