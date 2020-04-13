В УФСИН опровергли сообщения о заражении коронавирусом заключенного в СИЗО Краснодара
13 апреля появились сообщения о том, что в СИЗО-1 Краснодара якобы выявлен первый случай заражения коронавирусом у заключенного. В УФСИН Краснодарского края опровергают эту информацию.
- На сегодняшний день в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы УИС проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе регионального ведомства.
Несмотря на то, что ни одного случая заболевания в местах лишения свободы на Кубани не зафиксировано, весь медицинский персонал уже готов к оказанию помощи, организовано круглосуточное дежурство, имеется запас лекарственных препаратов в медчастях и аптеках учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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