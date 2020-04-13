В УФСИН опровергли сообщения о заражении коронавирусом заключенного в СИЗО Краснодара

13 Апр 2020 2020-04-13T17:38:55+03:00

В учреждениях УФСИН Краснодарского края нет ни одного случая заболевания коронавирусом Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В колониях и следственных изоляторах нет ни одного случая коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

13 апреля появились сообщения о том, что в СИЗО-1 Краснодара якобы выявлен первый случай заражения коронавирусом у заключенного. В УФСИН Краснодарского края опровергают эту информацию.

- На сегодняшний день в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы УИС проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе регионального ведомства.

Несмотря на то, что ни одного случая заболевания в местах лишения свободы на Кубани не зафиксировано, весь медицинский персонал уже готов к оказанию помощи, организовано круглосуточное дежурство, имеется запас лекарственных препаратов в медчастях и аптеках учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU