2020-04-13T17:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В УФСИН опровергли сообщения о заражении коронавирусом заключенного в СИЗО Краснодара

В колониях и следственных изоляторах нет ни одного случая коронавирусной инфекции
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В учреждениях УФСИН Краснодарского края нет ни одного случая заболевания коронавирусомВ учреждениях УФСИН Краснодарского края нет ни одного случая заболевания коронавирусомФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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13 апреля появились сообщения о том, что в СИЗО-1 Краснодара якобы выявлен первый случай заражения коронавирусом у заключенного. В УФСИН Краснодарского края опровергают эту информацию.

- На сегодняшний день в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы УИС проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе регионального ведомства.

Несмотря на то, что ни одного случая заболевания в местах лишения свободы на Кубани не зафиксировано, весь медицинский персонал уже готов к оказанию помощи, организовано круглосуточное дежурство, имеется запас лекарственных препаратов в медчастях и аптеках учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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