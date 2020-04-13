Из-за коронавируса в Краснодаре не хватает крови для переливаний

13 Апр 2020 2020-04-13T18:35:28+03:00

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Краснодарская краевая общественная организация доноров бьет тревогу: из-за коронавируса запасы донорской крови снизились. Самих доноров стало меньше, хотя число пациентов, которым требуются переливания, наоборот растет.

- Чтобы поддержать людей, которые хотят сдать кровь, а также помочь им посетить станцию переливания, была запущена благотворительная акция, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» председатель краевой организации «Доноры Кубани» Ирина Ширвель. - Комапния «Яндекс» предоставляет специальный промокод на скидку для людей, желающих сдать кровь. Во многих случаях поездка для доноров будет бесплатной. Промокоды уже в нашем распоряжении, на первом этапе их количество ограничено.

КОНКРЕТНО

Чтобы получить промокод, донор должен сначала записаться, а затем либо позвонить по телефону +7-911-333-33-32, либо написать сообщение ККООД «Доноры Кубани» в Instagram или «Вконтакте».

После этого донору выдадут промокод скидки для поездки на такси до места сдачи крови и инструкцию по активации.

Напомним, для сдачи крови также не требуется спецпропуск. Краевая служба крови во время карантина продолжает работу в обычном режиме, правда, теперь необходимо предварительно записаться на донацию по телефону регистратуры 8(861)233-72-11 с 9:00 до 15:00 и получить смс-уведомление с назначенным временем.

- Его можно будет предъявить по дороге в медучреждение, если возникнет необходимость, - говорит Ирина Ширвель. - На обратном пути у донора будет при себе соответствующая справка.

ИСТОЧНИК KP.RU