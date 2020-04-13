«Россети Кубань» отремонтирует 12 крупных подстанций в Тимашевском энергорайоне

13 Апр 2020 2020-04-13T18:05:56+03:00

На их ремонт и техобслуживание направят более 30 миллионов рублей

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Комплексный ремонт 12 ключевых питающих центров 35-110 кВ в Тимашевском, Каневском, Брюховецком, Калининском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края проведут специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»). Работы пройдут в рамках ремонтной кампании 2020 года и направлены на повышение качества энергоснабжения потребителей бытового и промышленного сектора. От надежности подстанций зависит работа ряда социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, объекты водоснабжения, очистные сооружения.

– На ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций в этом году планируется направить более 30 миллионов рублей. Данные мероприятия позволят максимально повысить надежность и бесперебойность электроснабжения для потребителей в тимашевском энергорайоне, а это более трехсот тысяч человек, - рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Комплексный ремонт питающих центров включает в себя ремонт, замену высоковольтного оборудования подстанций и отдельных его элементов, наладку систем релейной защиты и автоматики, проведение испытаний, очистку и долив трансформаторных масел, покраску и обновление диспетчерских наименований.

Напомним, в зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.

ИСТОЧНИК KP.RU