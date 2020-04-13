2020-04-13T18:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани открылись 12 рынков и три ярмарки выходного дня

Решения о возобновлении принимают главы городов и районов на местах
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С 12 апреля в Краснодарском крае облегчен режим карантина. С 10 до 16 часов внутри муниципалитетов можно передвигаться на машине без пропуска, некоторые предприятия возобновили работу. Теперь могут открыться ярмарки выходного дня и рынки, однако решение принимают на местах главы городов и районов.

- В настоящее время уже открыто 15 таких объектов, в том числе 3 ярмарки выходного дня – В Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-ахтарском, Славянском, Мостовском районах, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

При этом на рынках и ярмарках нужно соблюдать санитарные и противоэпидемические требования – дистанция между посетителями не должна быть меньше полутора метров, а каждые два часа нужно проводить дезинфекцию. Каждый сотрудник должен мерить температуру в начале дня, запрещено привлекать к работе беременных, людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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