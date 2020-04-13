13 Апр 2020 2020-04-13T18:18:11+03:00

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За деньги резервного фонда Краснодарский край закупил еще 1,8 млн медицинских масок. Их раздадут медикам, соцработникам, полицейским, казакам и волонтерам, которые общаются с людьми на самоизоляции.

– Из них 1 млн масок в ближайшее время будет передан медработникам. 500 тысяч масок получат муниципалитеты для обеспечения мобильных отрядов самоконтроля и волонтеров. Более 300 тысяч масок предназначены для сотрудников «Кубань-спас» и краевой противопожарной службы, – прокомментировал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Это уже вторая партия, которая поступит в Краснодарский край. Первую – 500 тысяч медицинских масок приобрели в начале апреля и передали в муниципалитеты.

ИСТОЧНИК KP.RU