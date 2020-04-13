2020-04-13T18:23:15+03:00
Общество

Школьники отправятся путешествовать «В сказку – из дома»

МТС совместно с журфаком МГУ и государственной детской библиотекой запустили федеральный проект для всех российских ребят
Иван Егоров
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Девиз проекта: «Будь дома и слушай сказки». Рассчитан он на детей разного возраста. Так, для самых юных предусмотрена вечерняя сказка перед сном. По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 дети смогут прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио. Рассказчиками станут студенты-волонтеры факультета журналистики МГУ и других российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников.

Продемонстрироваь свое мастерство ребята всех регионов страны смогут в конкурсе юных чтецов сказок. Он стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт, заместитель директора по научной работе Московского музея космонавтики Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Ребята будут состязаться в двух возрастных категориях – 6-10 и 11-14 лет. Победители конкурса в режиме видеосвязи смогут пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в Российскую государственную библиотеку в Москве.

Напомним, все участники конкурса станут частью большого благотворительного проекта «Поколение М» и смогут собственным творчеством спасать жизни сверстников. За каждую загруженную работу, «лайки» и репосты в социальные сети будет начисляться баллы. В конце года МТС переведет все баллы в рубли и направит на лечение тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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