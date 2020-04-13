В Краснодаре желтый пропуск не нужен официальным такси

13 Апр 2020 2020-04-13T18:32:32+03:00

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В администрации Краснодара рассказали, что автомобилям такси не нужно получать желтый пропуск для поездок по городу. При обязательном условии – такси должно быть лицензировано в краевом министерстве транспорта.

— Такси, помимо лицензии, должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Это такие же важные условия, как и наличие лицензии. При невыполнении санитарных требований работу компаний-нарушителей придется останавливать при участии Роспотребнадзора, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Автомобили такси могут ездить по всей территории Краснодара, включая пригороды. Пассажиры могут проверить у водителя путевой лист, наличие дезинфицирующих средств, маски и перчаток.

Карантин в Краснодаре действует до 18 апреля. Все эти дни общественный транспорт работает только с 6 до 9 и с 17 до 20 часов. На автомобиле без пропуска можно передвигаться только в интервале между 10 и 16 часами.

ИСТОЧНИК KP.RU