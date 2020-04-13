Свалку в хуторе Копанском под Краснодаром реконструируют за 1,5 млрд рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T18:38:53+03:00

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В хуторе Копанском под Краснодаром пройдет масштабная реконструкция мусорного полигона. На нее уйдет четыре года и 1,5 млрд рублей, которые вложит мусороуборочная компания.

– Проектом предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса с линиями сортировки и компостирования органических отходов. В результате реализации проекта появится 78 рабочих мест, – сообщают в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

На сегодняшний день в Краснодарском крае только 12 лицензированных полигонов для утилизации и хранения мусора, большая часть отходов складируется на обычных свалках, которые не отвечают современным требованиям. В министерстве ТЭК и ЖКХ намерены изменить эту ситуацию коренным образом.

Кроме того, будет реконструирована свалка в Кореновском районе, которую приведут в соответствие требованиям Росприроднадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU