Свалку в хуторе Копанском под Краснодаром реконструируют за 1,5 млрд рублей
В хуторе Копанском под Краснодаром пройдет масштабная реконструкция мусорного полигона. На нее уйдет четыре года и 1,5 млрд рублей, которые вложит мусороуборочная компания.
– Проектом предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса с линиями сортировки и компостирования органических отходов. В результате реализации проекта появится 78 рабочих мест, – сообщают в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.
На сегодняшний день в Краснодарском крае только 12 лицензированных полигонов для утилизации и хранения мусора, большая часть отходов складируется на обычных свалках, которые не отвечают современным требованиям. В министерстве ТЭК и ЖКХ намерены изменить эту ситуацию коренным образом.
Кроме того, будет реконструирована свалка в Кореновском районе, которую приведут в соответствие требованиям Росприроднадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU