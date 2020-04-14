На Кубани открыли горячую линию по вопросам дистанционного обучения

14 Апр 2020 2020-04-14T08:26:54+03:00

К специалистам могут обратиться родители школьников, обучающиеся техникумов и университетов

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Новая горячая линия позволит выявить нарушения прав участников дистанционного обучения и узнать о случаях некачественной работы.

Теперь родители школьников и студентов могут сообщить о проблемах в краевое министерство образования по телефонам: +7 (918) 484-60-12, +7 (918) 443-95-68, +7 (861) 298-26-12.

- К специалистам могут обратиться родители школьников, обучающиеся техникумов и университетов. Каждый случай рассмотрят в обязательном порядке, а заявители получат информацию о принятых мерах, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Действуют и другие горячие линии. Например, по вопросам дистанционного обучения в школах – 8 (961) 581-90-68, 8 (861) 298-25-91; среднего профессионального образования – 8 (905) 471-55-93, 8 (861) 298-25-67; по вопросам технического сопровождения – 8 (967) 654-66-65; 8 (861) 260-27-54, а также телефон методической поддержки учителей – 8 (967) 654-35-53, 8 (861) 232-29-45.

ИСТОЧНИК KP.RU