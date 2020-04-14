В Лабинске ночью горели торговые помещения

14 Апр 2020 2020-04-14T07:45:03+03:00

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В понедельник, 13 апреля, в 22:37 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в Лабинске по улице Победы. Незамедлительно на место были направлены пожарные.

Было установлено, что горят торговые помещения на площади 200 квадратных метров. Пожар тушили 4 единицы техники 15 человек личного состава. Было подано 5 стволов.

- В 22:55 пожар локализовали, в 23:10 – ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в хуторе Копанском под Краснодаром пройдет масштабная реконструкция мусорного полигона. На нее уйдет четыре года и 1,5 млрд рублей, которые вложит мусороуборочная компания.

ИСТОЧНИК KP.RU