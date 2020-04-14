Прибывшие в Краснодар пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга отправлены на самоизоляцию

14 Апр 2020 2020-04-14T08:40:36+03:00

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Всего в понедельник, 13 апреля, аэропорт краевой столицы принял 4 рейса - три из Москвы и один из Санкт-Петербурга.

Все 196 пассажиров прошли медицинский контроль. Врачи Роспотребнадзора проверили у них температуру, взяли на анализ биоматериал.

Необходимости направлять кого-либо в обсерватор не было, так как все прибывшие - это местные жители из Краснодара и региона. Им выдали предписания о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

- В пункте обсервации в краевой столице остается 41 человек, - добавили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заразился коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе края.

ИСТОЧНИК KP.RU