В Анапе сдали еще один долгострой

14 Апр 2020 2020-04-14T08:20:33+03:00

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В Анапе строительство дома по улице Владимирской, 144 должно было завершиться еще в 2008 году, однако банкротство застройщика отсрочили это на 12 лет. Благодаря совместной работе администрации, арбитражного управляющего и инвестора было выдано разрешение на ввод.

В 2006 году 130 граждан заключили договоры долевого участия. Свои обязательства застройщик не выполнил, а позже был признан банкротом. Чтобы завершить строительство, был привлечен инвестор. Но вскоре появились проблемы с утерянными документами, на восстановление которых понадобилось время.

-И вот 7 апреля застройщику выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь все зависит от действий арбитражного управляющего, которому необходимо на собрании кредиторов принять решение о передаче жилых помещений дольщикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU