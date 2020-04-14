2020-04-14T09:14:48+03:00
Происшествия

Краснодарский край находится на третьем месте в России по числу преступлений с начала 2020 года

Об этом говорится в статистических данных МВД РФ
Александра ПОДУШКО
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Краснодарский край находится на третьем месте в России по числу преступлений с начала 2020 годаКраснодарский край находится на третьем месте в России по числу преступлений с начала 2020 годаФото: Архив "КП"
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Согласно информации Министерства внутренних дел России в январе-феврале 2020 года в России зарегистрировали 327,3 тысяч преступлений, а это на 4,1 процента больше, чем за такой же период прошлого года.

- Москва и Московская область стали лидерами. Краснодарский край занял третье место в этом рейтинге - в регионе зафиксировали 12 тысяч преступлений, - сообщает kp.ru.

Закрывают пятерку лидеров Челябинская и Ростовская области.

Наименьшее количество совершенных за этот период преступлений, по данным МВД, зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Калмыкии, Ингушетии и Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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