В Ейском районе бухгалтер фермерского хозяйства вынесла из сейфа 350 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T09:09:53+03:00

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В полицию Кубани обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. Из сейфа организации пропали 350 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, следов взлома не обнаружили. Они опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре задержали бухгалтера предприятия.

Выяснилось, что злоумышленница незаконно проникла в помещение офиса, взяла ключ от сейфа и тайно похитила деньги. Также она несколько лет фальсифицировала подписи руководства предприятия в платежных поручениях. Потом предоставляла их в банк для получения средств с расчетного счета организации. Она похитила около 7 миллионов рублей, принадлежащих КФХ.

- На нее завели уголовное дело. Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU