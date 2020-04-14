2020-04-14T09:35:57+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе мужчина подделал платежное поручение на покупку спального гарнитура

Он обманул предприятие на 350 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе мужчина подделал платежное поручение на покупку спального гарнитураВ Отрадненском районе мужчина подделал платежное поручение на покупку спального гарнитураФото: Архив "КП"
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В Отрадненском районе мужчина по телефону связался с менеджером мебельного предприятия и заказал от имени бывшей супруги изготовление четырех комплектов спального гарнитура. В счет подтверждения оплаты за товар он отправил на электронную почту организации поддельное платежное поручение.

Местному жителю доставили мебель за 350 тысяч рублей, однако платеж за товар так и не поступил. Заказчик откладывал оплату мебели, а позже перестал выходить на связь.

На злоумышленника представители фирмы заявили в полицию. Его задержали. Выяснилось, что мебель мужчина планировал продать в своем магазине.

- За мошенничество на него завели уголовное дело. Ему грозит шесть лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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