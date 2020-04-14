В Сочи приставы закрыли ресторанный комплекс за «пир во время чумы»
Одновременно приостановлена работа Хостинской ярмарки
Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю
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В Сочи судебные приставы Хостинского райотдела регионального УФССП России исполнили судебные решения и приостановили работу двух объектов: ярмарки и ресторанного комплекса. Их владельцы нарушили карантин.
В итоге - ярмарка в Хосте закрыта на 60 суток - до 5 июня.
- Вторым объектом стал крупный ресторанный комплекс, в котором беспечные посетители устроили своеобразный «пир во время чумы», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
По решению суда опечатаны все помещения точки общепита: ресторан, бар, кафе и дегустационный зал.
ИСТОЧНИК KP.RU