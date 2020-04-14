В Сочи приставы закрыли ресторанный комплекс за «пир во время чумы»

14 Апр 2020 2020-04-14T09:55:51+03:00

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В Сочи судебные приставы Хостинского райотдела регионального УФССП России исполнили судебные решения и приостановили работу двух объектов: ярмарки и ресторанного комплекса. Их владельцы нарушили карантин.

В итоге - ярмарка в Хосте закрыта на 60 суток - до 5 июня.

- Вторым объектом стал крупный ресторанный комплекс, в котором беспечные посетители устроили своеобразный «пир во время чумы», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

По решению суда опечатаны все помещения точки общепита: ресторан, бар, кафе и дегустационный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU