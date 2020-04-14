В окрестностях Сочи отменено движение нескольких электричек
С середины апреля 2020 года в зоне деятельности СКЖД часть поездов будут временно отменены.
В компании подчеркивают, что это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и введенными карантинными мерами.
Решение об отмене принимается, если спрос на билеты падает ниже 25% от общего числа мест в поездах.
- Временно отменяется ряд поездов, курсирующих в рамках проекта "Дневной экспресс". Это поезда №801/802 Туапсе – Адлер, №813/814 Адлер – Майкоп, №815/816 Туапсе – Роза Хутор,- говорится в сообщении пресс-службы СКЖД
ИСТОЧНИК KP.RU