В окрестностях Сочи отменено движение нескольких электричек

14 Апр 2020 2020-04-14T09:55:28+03:00

О сроках возобновления их работы пока не сообщается

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С середины апреля 2020 года в зоне деятельности СКЖД часть поездов будут временно отменены.

В компании подчеркивают, что это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и введенными карантинными мерами.

Решение об отмене принимается, если спрос на билеты падает ниже 25% от общего числа мест в поездах.

- Временно отменяется ряд поездов, курсирующих в рамках проекта "Дневной экспресс". Это поезда №801/802 Туапсе – Адлер, №813/814 Адлер – Майкоп, №815/816 Туапсе – Роза Хутор,- говорится в сообщении пресс-службы СКЖД

ИСТОЧНИК KP.RU