Под Анапой в селе Варваровка асфальтируют улицу Молодежную

14 Апр 2020 2020-04-14T10:30:03+03:00

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В селе Варваровка укладывают асфальт на почти километровый участок улицы Молодежной, начиная от Центральной.

- Эта дорога служит альтернативой федеральной трассе, поэтому попала в список первоочередных, подлежащих ремонту. Перечень по заявкам жителей определил местный совет общественности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Всего в Супсехском округе в этом году заасфальтируют 5 дорог. Уже завершены работы на улицах Удачной, Садовой, Толстого, части улицы Горького в Супсехе.

После этого начнутся работы в селе Гай-Кодзор, хуторе Заря и станице Анапской.

ИСТОЧНИК KP.RU