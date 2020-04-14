Под Анапой в селе Варваровка асфальтируют улицу Молодежную
В селе Варваровка укладывают асфальт на почти километровый участок улицы Молодежной, начиная от Центральной.
- Эта дорога служит альтернативой федеральной трассе, поэтому попала в список первоочередных, подлежащих ремонту. Перечень по заявкам жителей определил местный совет общественности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Всего в Супсехском округе в этом году заасфальтируют 5 дорог. Уже завершены работы на улицах Удачной, Садовой, Толстого, части улицы Горького в Супсехе.
После этого начнутся работы в селе Гай-Кодзор, хуторе Заря и станице Анапской.
ИСТОЧНИК KP.RU