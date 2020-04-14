В Сочи туристка получила травму на закрытом для посещения маршруте

14 Апр 2020 2020-04-14T10:47:46+03:00

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В Сочи пятеро туристов отправилась в поход на вершину горы Сахарная во время карантина. Хотя, сейчас все рекреационные объекты на территории Сочинского национального парка закрыты для посещения.

- 29-летняя сочинка при подъеме повредила травмированное ранее колено, боль обострилась. Друзья наложили девушке фиксирующую повязку, но продолжить пусть самостоятельно она не смогла, поэтому туристы обратилась за помощью к спасателям, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели эвакуировали пострадавшую на вертолете Ми-8 МЧС России и передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU