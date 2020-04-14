В Горячем Ключе уничтожили снаряды времен ВОВ

14 Апр 2020 2020-04-14T10:52:15+03:00

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В лесном массиве Горячего Ключа нашли несколько предметов, конструктивно схожих с боеприпасами. Об этом сообщили в Росгвардию по Краснодарскому краю.

На место приехали сотрудники ОМОН, они обследовали и установили, что найденные предметы - времен войны. Это четыре минометные мины и ручная противопехотная граната.

- Взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, в селе Варваровка укладывают асфальт на почти километровый участок улицы Молодежной, начиная от Центральной. Эта дорога служит альтернативой федеральной трассе, поэтому попала в список первоочередных, подлежащих ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU