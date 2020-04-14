2020-04-14T11:27:36+03:00
Общество

В Краснодаре за 10 дней отработали 4 тысячи обращений жителей в соцсетях

Отмечается, что поток вопросов стал меньше
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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По поручению главы Краснодара Евгения Первышова все жалобы и обращения от местных жителей, которые поступают через социальные сети, отрабатывают специалисты городского управления по делам молодежи.

Их мониторят в официальных аккаунтах администрации во всех социальных сетях. А также в наиболее популярных городских пабликах.

- Всего с 4 по 14 апреля поступило порядка 4 тысяч вопросов: из них 2283 первичных, остальные - те, которые жители города отправили два или более раз в разные соцсети.. Помочь старались каждому заявителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отмечается, что поток вопросов стал меньше, за последние сутки поступило около 100 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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