В Краснодаре за 10 дней отработали 4 тысячи обращений жителей в соцсетях
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова все жалобы и обращения от местных жителей, которые поступают через социальные сети, отрабатывают специалисты городского управления по делам молодежи.
Их мониторят в официальных аккаунтах администрации во всех социальных сетях. А также в наиболее популярных городских пабликах.
- Всего с 4 по 14 апреля поступило порядка 4 тысяч вопросов: из них 2283 первичных, остальные - те, которые жители города отправили два или более раз в разные соцсети.. Помочь старались каждому заявителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Отмечается, что поток вопросов стал меньше, за последние сутки поступило около 100 обращений.
ИСТОЧНИК KP.RU