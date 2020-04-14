В Краснодаре за 10 дней отработали 4 тысячи обращений жителей в соцсетях

14 Апр 2020 2020-04-14T11:27:36+03:00

Отмечается, что поток вопросов стал меньше

Изменить размер текста: A A

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова все жалобы и обращения от местных жителей, которые поступают через социальные сети, отрабатывают специалисты городского управления по делам молодежи.

Их мониторят в официальных аккаунтах администрации во всех социальных сетях. А также в наиболее популярных городских пабликах.

- Всего с 4 по 14 апреля поступило порядка 4 тысяч вопросов: из них 2283 первичных, остальные - те, которые жители города отправили два или более раз в разные соцсети.. Помочь старались каждому заявителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отмечается, что поток вопросов стал меньше, за последние сутки поступило около 100 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU