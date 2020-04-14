На Кубани с начала года зарегистрировано 386 возгораний сухой травы

14 Апр 2020 2020-04-14T11:45:38+03:00

В МЧС по краю напоминают о правилах пожарной безопасности

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На территории региона действует повышенный класс пожарной опасности, а в 42 МО - особый противопожарный режим. Но с начала этого года уже зарегистрировано 386 возгораний сухой травы.

Такая растительность опасна тем, что может воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или брошенной спички. Огонь сразу же распространяется на открытых участках. Очень опасно такое явление при наличии ветра.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует заранее позаботиться о безопасности загородного дома. Установить рядом со зданием емкость с водой, скосить сухую прошлогоднюю траву, сжигать мусор и листву только в специально отведенном месте.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращайтесь за помощью:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU