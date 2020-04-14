На Кубани мужчина обокрал родственницу

14 Апр 2020 2020-04-14T12:07:07+03:00

Он вывез с территории ее дома газовые баллоны и телевизор

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Жительницу поселка Красносельского обокрали. Когда ее не было, из дома вынесли деньги и телевизор, а со двора четыре газовых баллона. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

В совершении кражи полицейские заподозрили родственника женщины. 32-летнего ранее судимого мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

- Он признался, что выяснил, когда хозяйки не будет дома. В этот момент мужчина вывез газовые баллоны, а через несколько дней, разбив окно, проник в дом, откуда похитил деньги и телевизор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU