Все меньше и меньше: в Сочи осталось чуть более 1500 туристов

14 Апр 2020 2020-04-14T12:32:42+03:00

Отели и санатории курорта закрываются до 1 июня

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В Сочи с каждым днем остается все меньше туристов. По данным мэрии курорта, в отелях все еще проживают 1500 приезжих.

Ещё около 300 отдыхающих находятся в санаториях .

- Эти туристы-из числа тех, кто заселился в объекты размещения до введения руководством региона карантинных мер,-отмечают в администрации города.

Как ранее сообщала «КП»- Кубань», все отели, санатории и пансионаты Сочи, Сочи работают в режиме «до последнего гостя», а затем закрываются до 1 июня.

Также в Сочи за нарушение карантинного режима был на 3 месяца закрыт отель в Лазаревском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU