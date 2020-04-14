Все меньше и меньше: в Сочи осталось чуть более 1500 туристов
Отели и санатории курорта закрываются до 1 июня
Улица Навагинская в Сочи. Фото пресс-службы мэрии.
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В Сочи с каждым днем остается все меньше туристов. По данным мэрии курорта, в отелях все еще проживают 1500 приезжих.
Ещё около 300 отдыхающих находятся в санаториях .
- Эти туристы-из числа тех, кто заселился в объекты размещения до введения руководством региона карантинных мер,-отмечают в администрации города.
Как ранее сообщала «КП»- Кубань», все отели, санатории и пансионаты Сочи, Сочи работают в режиме «до последнего гостя», а затем закрываются до 1 июня.
Также в Сочи за нарушение карантинного режима был на 3 месяца закрыт отель в Лазаревском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU