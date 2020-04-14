В Краснодаре открыли 5 круглогодичных ярмарок и один рынок
В Краснодаре по поручению главы города Евгения Первышова 13 апреля проверили, как подготовились предприниматели к работе на рынках и ярмарках в условиях карантина. После было согласовано начало работы объектов.
- Возобновил работу крупный продовольственный «Восточный рынок», а также 5 круглогодичных продовольственных ярмарок в Карасунском округе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Фото: администрация Краснодара
За ними будет организован ежедневный контроль. Требования Роспортебнадзора достаточно жесткие, при выявлении нарушений торговый объект закроют на срок от 45 до 90 дней.
Возобновили работу:
- «Восточный рынок» по улице Стасова, 161;
5 круглогодичных ярмарок по адресам:
- Восточный обход, 21;
- Уральская, 168/1;
- Тюляева, 20;
- Уральская, 196;
- Трудовой Славы 9/1.
Фото: администрация Краснодара
Разрешена только продажа овощей и продуктов питания. Торговля непродовольственными товарами находится под запретом.
К возобновлению работы готовятся еще несколько ярмарок. На объектах проведут проверку и лишь после этого дадут разрешение продолжить работу.
ИСТОЧНИК KP.RU