В Краснодаре открыли 5 круглогодичных ярмарок и один рынок

14 Апр 2020 2020-04-14T12:37:39+03:00

Торговать будут только овощами и продуктами питания

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В Краснодаре по поручению главы города Евгения Первышова 13 апреля проверили, как подготовились предприниматели к работе на рынках и ярмарках в условиях карантина. После было согласовано начало работы объектов.

- Возобновил работу крупный продовольственный «Восточный рынок», а также 5 круглогодичных продовольственных ярмарок в Карасунском округе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

За ними будет организован ежедневный контроль. Требования Роспортебнадзора достаточно жесткие, при выявлении нарушений торговый объект закроют на срок от 45 до 90 дней.

Возобновили работу:

- «Восточный рынок» по улице Стасова, 161;

5 круглогодичных ярмарок по адресам:

- Восточный обход, 21;

- Уральская, 168/1;

- Тюляева, 20;

- Уральская, 196;

- Трудовой Славы 9/1.

Фото: администрация Краснодара

Разрешена только продажа овощей и продуктов питания. Торговля непродовольственными товарами находится под запретом.

К возобновлению работы готовятся еще несколько ярмарок. На объектах проведут проверку и лишь после этого дадут разрешение продолжить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU