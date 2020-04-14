14 Апр 2020 2020-04-14T12:50:08+03:00

На Кубани можно проводить сделки с недвижимостью дистанционно

Для этого необходимо получить сертификат электронной подписи

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В Краснодарском крае действует режим самоизоляции, поэтому Кадастровая палата по Краснодарскому краю рекомендует подписывать документы дистанционно с помощью электронной подписи.

С ее помощью можно онлайн осуществить постановку объекта недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него, получить сведения из ЕГРН или воспользоваться сервисами Единого портала госуслуг.

- Кроме этого, электронная подпись позволяет получить загранпаспорт, подать налоговую отчетность или заявление для поступления в вуз и многое другое, - сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

Чтобы получить сертификат, требуется сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. После подтверждения обратиться в любой из офисов для удостоверения личности. Это можно сделать по предварительной записи.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-861-912-13-02 (доб. 2222), либо по адресу электронной почты: uc_request_23@23.kadastr.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU