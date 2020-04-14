В Краснодаре мужчина попытался зарезать сожительницу, которая обвинила его в низком заработке

14 Апр 2020 2020-04-14T13:12:45+03:00

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В Краснодаре следователи завели уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство 39-летней сожительницы (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Драма произошла в съемной квартире на улице имени Героя Яцкова. Утром 10 апреля сожители находились дома, где они поссорились. Женщина обвинила мужчину в низком заработке. У обвиняемого сдали нервы, он ударил возлюбленную в область грудной клетки.

Но женщине удалось убежать, она обратилась за помощью к соседям, которые вызвали на место врачей. Медики госпитализировали ее больницу, где продолжается лечиться.

Мужчину заключили под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU