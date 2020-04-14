2020-04-14T13:28:17+03:00
Общество

В Краснодаре по улице 40-летия Победы заменили участок канализационного коллектора

Также ликвидировали образовавшийся провал на проезжей части
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре по улице 40-летия Победы на участке напротив въезда в больницу завершили замену аварийного железобетонного коллектора. Здесь ликвидировали и образовавшийся провал на проезжей части.

Этот магистральный городской коллектор обеспечивает водоотведение северо-восточной части города и имеет пропускную способность более 2 тысяч кубических метров в час.

Замена участка проходила открытым способом. Рабочие разрыли траншею и переложили коллектор. Работали круглосуточно, было задействовано 10 единиц техники. Всех задействованных в работах специалистов обеспечили средствами индивидуальной защиты, несколько раз в день у них измеряли температуру.

- Часть коллектора, который заменен, проходит под дорогой. На завершающем этапе проведут благоустройство территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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