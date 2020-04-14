Блогеры Кубани раздают "вредные советы" на тему коронавируса в стиле Григория Остера

14 Апр 2020 2020-04-14T13:56:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае продолжает действовать карантин до 18 апреля. Будет ли он снят окончательно, пока неизвестно. А пока за время вынужденного заточения у жителей региона появилось много поводов для творчества.

Так, блогеры из Анапы, к примеру, записали несколько шуточных видеороликов на тему карантина. На кадрах высмеивается поведение некоторых чиновников и несознательных граждан.

Блогеры высмеивают поведение краснодарцев во время пандемии в стиле "вредных советов".Вредные советы часть первая Вредные советы от Doc_Ki для местных во время карантина Инстаграм - https://instagram.com/doc_ki_?igshid=1rqvdatyhjibf Вк - https://vk.com/doc_kioki Телеграмм - https://ttttt.me/doc_kioki Тик ток - https://vm.tiktok.com/npEcR5/

Напомним, в Краснодарском крае 5 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Оперативном штабе региона сообщили подробности о заразившихся. Как выяснилось, трое из них заболели в Краснодаре, двое – в Сочи. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет. Всего в крае 215 подтвержденных случаев коронавируса на 14 апреля. В регионе зафиксировано уже три летальных случая от последствий инфекционного заболевания. Всего больными коронавирусом числятся 215 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU