В Краснодарском крае задержали браконьеров

14 Апр 2020 2020-04-14T13:52:40+03:00

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На Кубани сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии совместно с сотрудниками МВД провели рейлы на водных объектах Азово-Черноморского бассейна. Мероприятия прошли в Крымском, Славянском, Калининском, Брюховецком, Каневском, Приморско-Ахтарском, Ейском, Щербиновском и Тимашевском районах.

Правоохранители пресекли семь фактов незаконной ловли рыбы. Они изъяли 29 сетей, плавсредств, три подвесных мотора и около 300 особей различных видов водных биологических ресурсов.

- Все нарушители переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительная сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU